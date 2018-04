Juan festeja feito no Inter antes de pegar o Veranópolis Ao marcar dois gols em uma só partida, fato não muito comum para um zagueiro, Juan garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Lajeadense, no último domingo, em Caxias do Sul, e levou o Inter à semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Após o duelo, o experiente defensor, titular do Brasil nas Copas do Mundo de 2006 e 2010, festejou o seu feito.