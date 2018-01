Juan, machucado, desfalca a seleção O zagueiro Juan, do Bayer Leverkusen, com uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda, surpreendeu hoje o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, que o cortou do amistoso contra a China, no dia 12, em Guangzhou. Além dele, o também zagueiro Edmilson, do Lyon, está fora do confronto, por causa de uma contusão na coxa direita, sofrida na terça-feira. A comissão técnica saiu do Brasil no sábado à noite com destino à China e, na escala realizada no Aeroporto de Frankfurt, Juan se apresentou acompanhado por um representante do clube alemão. De acordo com o atleta, a contusão aconteceu no sábado, aos 30 minutos do primeiro tempo, ao subir para cabecear uma bola, durante a derrota de sua equipe, por 2 a 1, para o Bochum. Ainda no aeroporto, Juan foi examinado pelo médico da seleção, José Luiz Runco, que constatou a veracidade da contusão e optou por seu corte. Edmilson também não acompanhou a delegação. O corte do zagueiro do Lyon já era esperado. Na quarta-feira, ele havia comunicado à comissão técnica uma contusão muscular, o que forçou Parreira a convocar Anderson Polga, do Grêmio. O nome de Edmilson nem constou da do perfil de jogadores convocados distribuído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outros problemas para Parreira foram os "ausentes" em Frankfurt. Na cidade alemã estavam previstos os embarques dos atletas que atuam por clubes locais e franceses, mas o atacante Amoroso, do Borussia Dortmund, e Zé Roberto, do Bayern de Munique, não viajaram com a delegação porque jogaram por seus times na tarde de hoje. Embarcam na noite deste domingo. A previsão é a de que esses atletas cheguem no final da tarde de segunda-feira a Guangzhou. Os convocados de equipes espanholas e italianas saíram de Paris, na França. Já o meia Gilberto Silva somente chegará à China na tarde terça-feira com os atletas que atuam por clubes brasileiros. O jogador do Arsenal atuou hoje à tarde contra o Newcastle, mas não conseguiu embarcar em Frankfurt e viajará amanhã às 13 horas (10h, horário de Brasília). Da Alemanha seguiram apenas o meia Juninho Pernambucano, do Lyon, o primeiro a chegar no aeroporto, e o atacante Ronaldinho Gaúcho, do Paris Saint-Germain. Gaúcho lamentou o mal momento de seu time, mas disse que era a hora de esquecer os problemas para se concentrar na seleção. Ainda revelou sua ansiedade por rever os "amigos" da conquista do título de pentacampeão Mundial na Copa de 2002. Da França, o artilheiro Ronaldo, do Real Madrid, entre explicações sobre o pênalti perdido na vitória sobre o Bétis, por 4 a 1, no sábado, falou sobre a seleção. "Prefiro fazer gols durante as partidas do que de pênalti. Bati mal, mas acabou dando tudo certo", contou Ronaldo, autor do quarto gol do time espanhol, após aproveitar o rebote do pênalti defendido pelo goleiro do Bétis. "Jogar pela seleção é sempre muito bom, principalmente, no início deste novo trabalho com o Parreira. Só me resta procurar fazer o melhor." O desembarque da seleção em Guangzhou está previsto para amanhã às 14h20 (4h20, horário de Brasília). Dois treinamentos foram programados para a cidade chinesa antes da partida de quarta-feira.