Juan marca e Inter consegue vitória magra sobre o Avenida

Jogando contra o adversário retraído no campo de defesa, o Inter controlou o jogo, mas só conseguiu marcar uma vez, com Juan, aos 41 minutos do primeiro tempo. Após escanteio da esquerda, Nilton resvalou e o zagueiro apareceu para cabecear. Eduardo Sasha também estava no lance, mas foi Juan quem tocou na bola e mandou ela para dentro.

O placar acabou ficando barato para o Avenida, pressionado durante quase toda a partida. O Inter criou diversas chances, mas não soube aproveitar. E só não levou o empate aos 16 minutos do segundo tempo porque Alisson fez grande defesa, a queima roupa, depois de cabeceio de Sérgio Rafael.

Com a vitória, o Inter foi a 25 pontos, contra 23 do Grêmio. Os dois primeiros colocados fizeram 12 partidas até aqui, mas a equipe tricolor ainda joga pela 13.ª rodada, contra o Novo Hamburgo. O Inter tem um jogo atrasado do Gaúcho. Por isso, vai jogar na quarta-feira, contra o Ypiranga de Erechim, no Beira-Rio.