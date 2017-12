Juan pede bastante atenção com o jogo aéreo da Austrália Depois de passar um dia inteiro só falando dos problemas do atacante Ronaldo, a seleção brasileira começou a pensar mais na partida contra a Austrália, neste domingo, em Munique, pela segunda rodada do grupo F da Copa do Mundo. Uma das maiores preocupações de todos é com relação ao jogo aéreo dos australianos. O zagueiro Juan sabe bem o que a zaga brasileira espera no confronto. "A Austrália é especialista em jogadas aéreas. Eles têm jogadores altos e fortes. Por isso, temos que marcar bem e ter muita atenção", disse Juan, lembrando que os brasileiros não poderão cair na armadilha adversária. "Eles jogam com muito contato, no corpo do adversário. Não podemos entrar nesse tipo de jogo". Para o zagueiro brasileiro, a seleção terá de jogar o futebol com o qual está acostumado para sair de Munique com mais uma vitória no Mundial. "Temos que tocar bem a bola e impor o nosso estilo de jogo", afirmou Juan, que ressaltou que nada será fácil dentro de campo. "A maioria deles joga na Europa e, por isso, são jogadores experientes. Mas saberemos enfrentar tudo isso".