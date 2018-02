Juan pede desculpas a jogador peruano O zagueiro Juan, da Seleção Brasileira, lamentou nesta segunda-feira a contusão que provocou no jogador Cominges, do Peru, no jogo de domingo, em Goiânia, pelas eliminatórias da Copa. Contrariando suas características o brasileiro quase quebrou a perna do peruano numa uma entrada violentíssima. O jogador teve de deixar o gramado e como o técnico Paulo Autuoria já havia feito as três substituições, o Peru teve de jogar com 10 os últimos minutos da partida. Depois do jogo, Juan procurou Autuori e lamentou a contusão do colega. O zagueiro brasileiro conversou também com o atacante Pizarro, que, como ele, atua no futebol alemão (Bayer de Munich), para se explicar. Através de um bilhete enviado a Cominges, Juan lamentou o fato e espera pela rápida recuperação do atleta. "Todos sabem que eu não sou um jogador violento, estou bastante chateado com o que aconteceu com o Cominges", disse Juan. "Espero que ele volte o mais rápido possível. Vou estar torcendo muito para que isto aconteça", acrescentou o zagueiro. Juan está fora da partida desta quarta-feira contra o Uruguai, em Montevidéu, justamente por ter levado o terceiro cartão amarelo. Ele será substituído por Luisão.