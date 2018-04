Juan retorna e Inter deve jogar com zaga titular O Internacional deve enfrentar o Lajeadense, domingo, em Caxias do Sul, pelas quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho com a sua dupla de zaga considerada titular. Após ficar fora dos últimos dois jogos da equipe no torneio estadual por causa de dores musculares, o zagueiro Juan treinou normalmente nesta quarta-feira e deve ter condições de atuar no fim de semana.