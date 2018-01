Juary relembra ?Meninos da Vila? no Sul Símbolo da primeira geração dos meninos da Vila que deram o título paulista de 1978 ao Santos, Juary ainda corre atrás de afirmação como técnico. Desde o início do ano, ele treina os times júnior e juvenil do Atlético Alto Vale, equipe da cidade de Rio do Sul que disputa a primeira divisão de Santa Catarina. O ex-atacante comanda 50 garotos com menos de 20 anos, a maioria deles nascido na cidade ou em municípios da região. Leia mais no Jornal da Tarde