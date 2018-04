Juazeirense vence o Globo-RN em casa e sai na frente nas semifinais da Série D

Juazeirense e Globo-RN iniciaram neste sábado a briga por uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA), a Juazeirense levou a melhor no jogo de ida das semifinais, vencendo pelo placar de 3 a 1.

Com a vitória, o time baiano irá para o jogo de volta em no Rio Grande do Norte podendo perder por um gol de diferença. Em caso de vitória do Globo por 3 a 1, a vaga na final será decidida nos pênaltis. O duelo está marcado para 27 de agosto, às 17 horas, no estádio Barrettão, em Ceará-Mirim (RN).

Na decisão, o clube que classificar enfrentará o vencedor da série entre Atlético Acreano e Operário-PR, que farão o jogo de ida neste domingo, às 19 horas, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Superior no primeiro tempo, a Juazeirense abriu o placar aos 31 minutos, com gol de Robert. O Globo voltou bem do intervalo e empatou aos 16 minutos, com Glaucio. Mas os baianos responderam rápido e fizeram 2 a 1 aos 20 minutos, com gol de Juninho Tardelli, irmão do atacante Diego Tardelli, ex-seleção brasileira. Para fechar a conta, Alex Sandro cobrou pênalti aos 40 minutos e fez 3 a 1 para os baianos.