Juazeiro fica mais perto do título O Juazeiro deu neste domingo um importante passo para conquistar pela primeira vez o título baiano da primeira divisão. Ao empatar com o Bahia em 1 a 1, no estádio da Fonte Nova, o time de Juazeiro precisa agora de apenas um empate no próximo jogo entre os dois times, quinta-feira à tarde, em seu estádio. A vantagem se deve ao fato de o Juazeiro ter feito melhor campanha no estadual. Ramos marcou o gol do Bahia aos 38 minutos do primeiro tempo. Para o Juazeiro, marcou Aílton a um minuto da etapa final.