Juazeiro x Bahia: decisão inédita Mudança na decisão do Campeonato Baiano. Este ano, a tradicional final entre Bahia e Vitória ficou só com o Bahia, que inicia hoje, na Fonte Nova, a decisão do estadual contra o Juazeiro, que eliminou o Vitória nas semifinais e foi criado há apenas cinco anos. O Bahia tem mais de 40 títulos estaduais e joga por dois empates para ser campeão. Leia mais no JT