Juca Kfouri acerta volta ao Cartão Verde O Cartão Verde, com mais de uma década de vida, em 2004 volta a ter a participação de Juca Kfouri. O jornalista aceitou proposta da Fundação Padre Anchieta e retorna ao programa, do qual foi um dos protagonistas entre janeiro de 1995 e outubro de 1999. O convite havia sido feito na semana passada, mas só pôde ser aceito agora, depois de rompimento com a Rede TV!, emissora com a qual tinha acordo até julho. ?A ruptura de contrato foi amigável?, disse Kfouri, que havia recusado sugestão de participar de eventos e dos telejornais, assim que deixasse o comando do Bola na Rede, atração das noites de domingo. Kfouri se despede no domingo ? e a partir do dia 16 o Bola na Rede passa a ser apresentado por Roberto Avallone. Na ciranda das cadeiras do jornalismo esportivo, Flávio Prado se prepara para ser o âncora do Mesa Redonda, tradicional programa da TV Gazeta que desde 1985 tinha Avallone como destaque. O ciclo se fecha com a ida de Kfouri para o lugar de Prado na TV Cultura. Kfouri reestréia no Cartão Verde no fim de janeiro. O programa deve ir ao ar às quintas-feiras, das 22h30 às 23h30, com formato diferente. ?Será menos mesa redonda e mais uma opção para discutir o futebol como patrimônio cultural do País.?