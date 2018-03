Juca pode estrear no Marília O técnico Paulo Comelli ainda tem dúvidas para escalar o time que enfrenta o Vila Nova no próximo domingo, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A maior novidade deve ser a estréia do meia Juca, contratado junto ao Criciúma e que foi absolvido pelo STJD pela expulsão em jogo contra o Atlético-MG pela Série A. Juca briga com Bechara e Eder pelas duas vagas restantes no meio de campo. "Possivelmente o Juca sai jogando, mas vamos fazer mais algumas análises para ver quais desses (Bechara, Juca e Eder) começam a partida no domingo", explicou o treinador do MAC. O time do interior iniciou a rodada em terceiro lugar com 18 pontos.