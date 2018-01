Juca treina e joga pelo Botafogo O volante Juca participou nesta sexta-feira de uma atividade física, em General Severiano, após se recuperar de uma contusão, e vai enfrentar o Olaria, quarta-feira, na estréia do Botafogo na Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. O lateral-direito César Prates e o zagueiro Emerson, que ainda não estreou, ainda são dúvidas. Juca ficou fora da goleada sobre o São Raimundo, quarta-feira, por 4 a 1, pela Copa do Brasil. Sua última recordação dentro de campo ainda lhe traz desconforto. "Ainda não esqueci a derrota para o Americano, nas semifinais da Taça Guanabara. Foi um jogo marcante. O Botafogo estava num grande momento, mas as coisas não aconteceram do jeito que o elenco queria". Para evitar imprevistos na Taça Rio, Juca apontou algo que, segundo ele, faltou aos jogadores na partida contra o Americano: espírito de decisão. "O time apresentou pouco pelo que vinha jogando. Isso tem que mudar", declarou o volante, que teve na estréia da Taça Guanabara, contra o América, sua melhor atuação com a camisa alvinegra. De acordo com a previsão de Juca, o segundo turno do Carioca vai ser complicado para todos os clubes grandes. Flamengo, Vasco e Fluminense foram eliminados de maneira precoce na Taça Guanabara e o Botafogo, segundo ele, tem de reconquistar a confiança dos torcedores com o título da Taça Rio.