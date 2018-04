Jucilei acerta com Al Jazira e São Paulo mira Souza

SÃO PAULO - Teve final infeliz o sonho do São Paulo de repatriar Jucilei. O clube foi informado pelo estafe do jogador que seu destino será o Al Jazira, dos Emirados Árabes, e ele não voltará ao futebol brasileiro. Segundo o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, Jucilei receberá R$800 mil reais mensais no novo clube.

"Já fomos comunicados de que o jogador vai para outro clube. Eles pagarão 6 milhões de euros pelo atleta (R$19 milhões) e ele ganhará 3 milhões de euros por temporada. Não temos como competir com isso, nem o São Paulo nem nenhum clube brasileiro", explicou o dirigente.

Jucilei era apontado como solução para o meio-campo da equipe, que em 2013 teve péssima performance e foi alvo de pesadas críticas da torcida. A diretoria também ficou insatisfeita com o desempenho de Wellington e Denilson e Muricy Ramalho solicitou a contratação de pelo menos um novo atleta para a posição. O clube enfrentava a concorrência de Corinthians, Schalke 04 e Fulham, mas o Al Jazira apareceu de última hora e fulminou os demais com valores acima do mercado.

A partir de agora o clube irá intensificar os contatos com o Grêmio por Souza, que já foi abordado anteriormente. Os gaúchos têm interesse em manter Rhodolfo - emprestado pelo São Paulo até julho -, o que deve facilitar o acerto. Souza inicialmente tem preferência por disputar a Libertadores, mas não vê a transferência para o Morumbi com maus olhos.