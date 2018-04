Jucilei comemora acerto para jogar no Al Jazira

DUBAI - O volante Jucilei chegou a fazer parte dos planos de São Paulo e Corinthians para 2014, mas acabou acertando com o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. Assim, após ficar três anos jogando no futebol russo (Anzhi), o brasileiro foi apresentado nesta sexta-feira em seu novo clube.

"Já pude ver que o clube tem uma boa estrutura, está se reforçando (atacante equatoriano Felipe Caicedo também foi apresentado nesta sexta-feira) e, com certeza, vamos brigar pelos títulos", afirmou Jucilei, que terá a companhia do atacante brasileiro Ricardo Oliveira no Al Jazira.

Com contrato assinado até julho de 2017, Jucilei deve estrear já neste sábado, contra o Al Wasl Dubai. "Realizei bons treinos durante a semana, minha adaptação foi rápida e me coloquei à disposição do treinador para poder estrear", disse o volante, que está sem jogar desde 12 de dezembro.