Jucilei e Anderson Martins voltam a ser relacionados no São Paulo

O volante Jucilei e o zagueiro Anderson Martins voltaram a ser relacionados para uma partida do São Paulo. O interino André Jardine, que continua no comando da equipe enquanto o novo técnico Diego Aguirre regulariza sua documentação para trabalhar no Brasil, divulgou nesta terça a lista de relacionados para a partida contra o CRB, nesta quarta, pela Copa do Brasil.

+ À espera de documento, Aguirre deve estrear à frente do São Paulo no fim de semana

Além dos dois, voltam a ser relacionados Militão e Cueva, poupados na última partida do São Paulo contra o Red Bull Brasil, no domingo, pela Campeonato Paulista. Hudson, também poupado por opção da comissão técnica no último jogo, apresentou dores na coxa direita e é desfalque.

Sidão, em fase final de recuperação de uma contratura na coxa direita, Reinaldo, com estiramento na coxa esquerda e Edimar, com entorse no joelho direito, continuam fora. Araruna também desfalca o elenco, com um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Éder Militão e Junior Tavares

Zagueiros: Aderllan, Anderson Martins, Arboleda e Rodrigo Caio

Volantes: Jucilei, Liziero, Pedro e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez