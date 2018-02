Jucilei sofre contratura na coxa direita e pode ficar até 15 dias fora

O São Paulo tem mais um problema para enfrentar além da turbulência no bastidor pela pressão sobre o técnico Dorival Junior. Após sair com fortes dores na derrota por 2 a 1 para o Ituano, na quarta, o volante Jucilei passou por exames que detectaram uma contratura na coxa direita. O cluba não confirma uma data para retorno, mas problemas deste tipo costumam deixar os atletas de "molho" por até 15 dias.

+ Pressionado, Dorival Junior ainda tem votos de confiança dentro do São Paulo

"O resultado apontou uma contratura na região posterior da coxa direita do jogador, que já iniciou o processo fisioterápico no REFFIS e ficará sob os cuidados do departamento médico até reunir condições de treinar no gramado novamente", informou o clube, nesta quinta. "Sem poder contar com Jucilei, o técnico Dorival Júnior tem à disposição para o setor Hudson, Araruna, Pedro e Paulo Henrique, além do capitão Petros."

Jucilei sofreu a lesão aos 28 minutos do 2º tempo, enquanto defendia a posse de bola tricolor no setor defensivo, e foi substituído por Shaylon. O jogador ainda passará por mais exames, mas uma previsão inicial possível, ainda otimista, é de que o jogador esteja disponível para enfrentar o Palmeiras, no dia 8. Desta forma, perderia três jogos: duelos contra a Ferroviária (25), CRB (28) e Linense (4 de março).

Além de Jucilei, o São Paulo não terá Reinaldo no próximo domingo contra a Ferroviária. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Petros, que estava suspenso, retorna ao time, e deve fazer dupla no meio-campo com Hudson, que o substituiu e agora deve ocupar a vaga de Jucilei.