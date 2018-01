Jucilei vê São Paulo forte e dá recado: 'Futebol é no campo, lá não entra dinheiro'

O volante Jucilei, do São Paulo, disse nessa sexta-feira em coletiva no CT da Barra Funda que vê o São Paulo fortalecido para a temporada 2018 e que espera brigar por títulos. Perguntado sobre contratações dos rivais, sobretudo do Palmeiras, o atleta reconheceu que a equipe alviverde tem mais poder financeiro que as outras, mas ponderou que o que importa é dentro de campo.

"Não dá para concorrer com o Palmeiras porque eles têm um poder financeiro bem maior que os outros", disse o jogador. "Mas o São Paulo tem um planejamento bom. Tem tudo dar certo o planejamento do Raí, Ricardo (Rocha), Alexandre (Pássaro) e da comissão técnica. Futebol é 11 contra 11, dentro de campo. Lá não entra dinheiro, nada disso. É futebol. São Paulo vem forte para 2018."

Provável titular no sábado, em que o São Paulo enfrenta o Novorizontino pela segunda rodada do Paulistão, Jucilei disse que o time está motivado em lutar pelo título estadual, que não conquista desde 2005. "Todos os campeonatos são importantes. Mas os Paulista, até porque estamos há muito tempo sem ganhar, queremos ser campeões. A torcida merece muito."

Jucilei projeta uma temporada bem diferente do sufoco de 2017. "Não foi a temporada que queríamos no ano passado, brigamos para não cair e esse ano vai ser diferente. A base foi mantida, chegaram reforços e temos várias lideranças no grupo, como o Rodrigo Caio e o Petros. E u também estou pronto para ajudar. Queremos muito fazer um ano maravilhoso e botar o São Paulo onde ele merece estar."

De olho no rival de sábado, Jucilei disse que o espírito do grupo é tratar cada duelo como se fosse uma final. "Estamos pensando todos os jogos como se fossem finais. Vamos lutar sempre para obter esses resultados que podem fazer a diferença. É muito importante somar nesses primeiros jogos."