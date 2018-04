Judô brasileiro testa sua força no Mundial de Equipes

Em grande fase, a seleção brasileira masculina de judô irá testar sua força na madrugada deste domingo, durante a disputa do Mundial de Equipes, em Pequim, na China. O desafio do Brasil logo na primeira rodada da competição será a poderosa Rússia, que foi vice-campeã na última edição. Mas o Brasil conta atualmente com uma das melhores equipes masculinas de judô no mundo. Afinal, no último Campeonato Mundial, em setembro, no Rio, os judocas brasileiros conquistaram três medalhas de ouro e uma de bronze. Dos quatro que subiram ao pódio no Mundial do Rio, apenas um não irá lutar em Pequim. É João Derly, atual bicampeão mundial da categoria meio-leve (até 66kg), que sofreu uma contusão no ombro esquerdo. Em compensação, Tiago Camilo (até 81kg) e Luciano Correa (até 100kg), ambos medalhistas de ouro no campeonato no Brasil, além de João Gabriel Schilittler (acima de 100kg), que foi bronze, estarão em ação. Assim, sem João Derly, a equipe brasileira que disputa o Mundial está composta por Charles Chibana (até 60kg), Leandro Cunha (até 66kg), Pedro Guedes e Victor Penalber (ambos até 73kg), Tiago Camilo e Flávio Canto (ambos até 81kg), Hugo Pessanha (até 90kg), Luciano Correa e Leonardo Leite (ambos até 100kg) e João Gabriel Schilittler (acima de 100kg). Um dos destaques da seleção é a volta de Flávio Canto, que se recuperou da luxação sofrida no cotovelo direito durante o Pan do Rio, em julho. "A recuperação foi muito boa. Tenho consciência que não estou no meu melhor momento físico e técnico, mas esta lesão já faz parte do passado. Estou focado na seletiva olímpica nacional, que acontece no dia 24 deste mês, mas é sempre uma honra competir pelo Brasil", afirmou o judoca. Poupado Nesta sexta-feira, o Brasil encerrou sua participação no evento teste para a Olimpíada, que aconteceu no mesmo ginásio onde serão disputadas as lutas de judô nos Jogos de Pequim, em agosto do ano que vem. E Tiago Camilo, com uma virose, acabou desistindo da disputa. Como Tiago Camilo foi poupado para o Mundial de Equipes, o Brasil teve apenas uma judoca em ação nesta sexta-feira. Foi Danielli Yuri, que terminou na 7ª colocação na categoria até 63kg. Na quinta-feira, no entanto, o Brasil já tinha conseguido uma medalha neste evento teste em Pequim. Foi com Érika Miranda, que levou prata na categoria até 52kg.