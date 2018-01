Juiz afasta dirigentes mineiros O juiz titular da 4ª vara Criminal da capital mineira, Walter Luiz de Melo, determinou nesta quarta-feira o afastamento de suas funções do presidente da Federação Mineira de Futebol (FMF), Elmer Guilherme Ferreira, de seu irmão e secretário-geral da entidade, José Guilherme Ferreira, e do tesoureiro Paulo Alves de Assis. A denúncia foi encaminhada na última sexta-feira pelo Ministério Público Estadual (MPE). Os dirigentes foram "acusados de formação de quadrilha, apropriação indébita e falsificação de documentos". O juiz, no entanto, não acatou o pedido de prisão preventiva dos acusados, feito pelos promotores. Outras nove pessoas, entre funcionários, ex-funcionários e conselheiros da entidade, que também foram denunciados pelo MPE, serão chamadas para depor no processo. Em seu despacho, Melo solicita a quebra do sigilo bancário dos acusados e solicita à Receita Federal cópias das declarações de Imposto de Renda dos dirigentes nos últimos cinco anos. Ele também determinou o seqüestro dos bens dos acusados, que estão proibidos de "praticar qualquer ato em nome" da Federação, "principalmente, quanto a movimentações financeiras". Sobre o pedido de prisão, o magistrado avaliou que ela "nem sempre é a melhor solução". Ele informou que, em outra oportunidade, poderá reexaminar o pedido dos promotores. A denúncia da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural se baseou nas investigações realizadas pela CPI do Senado. Os promotores acreditam que o montante desviado pelos dirigentes nos últimos anos chega a R$ 4 milhões. "O que a gente pretendia era o afastamento dos acusados para impedir a continuidade delitiva. A partir do momento que se consagrou esse afastamento, é permitido então concluir que a prática de crimes irá cessar a partir de agora", disse o promotor Eduardo Nepomuceno, um dos autores da denúncia. O MPE informou que continuará investigando o caso e pretende pedir a devolução do dinheiro que teria sido desviado. "Descabida" - O advogado dos acusados, Antônio Francisco Patente, considerou "descabida" a decisão do juiz e prometeu entrar com um recurso ainda esta semana no Tribunal de Justiça do Estado. A assessoria de imprensa da FMF disse que nenhum representante da entidade se pronunciaria sobre o assunto e os três afastados serão substituídos de acordo com o que prevê o Estatuto da FMF. A presidência será ocupada pelo atual vice-presidente, Paulo Schetinno. De acordo com o assessor de imprensa da Federação, Flávio Júnior, Elmer Guilherme se submeteu recentemente a uma cirurgia cardíaca e está de licença médica.