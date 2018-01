Juiz agrada são-paulinos e corintianos Antes mesmo de ser indicado como juiz do clássico de amanhã entre São Paulo e Corinthians, que decide o Torneio Rio-São Paulo, Paulo César de Oliveira já contava com a aprovação de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, diretor de futebol do São Paulo. No Corinthians, Paulo César de Oliveira também tem a aprovação do técnico Carlos Alberto Parreira, mas com algumas ressalvas. Leia mais no Jornal da Tarde