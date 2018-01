Juiz ajuda Fla a vencer o Madureira O Flamengo precisou da ajuda do árbitro Fábio Dornellas Calábria para vencer o Madureira por 2 a 1, nesta quarta-feira à tarde, no Estádio Aniceto Moscoso, no subúrbio do Rio, e se classificou por antecipação à fase semifinal do Campeonato Carioca. O primeiro tempo terminou sem gol, apesar do domínio do Madureira, que esteve três vezes por marcar. Numa delas, o atacante Josafá driblou o goleiro Júlio César e foi derrubado dentro da área. O juiz não marcou pênalti. O Flamengo dava sinais de descontrole. O lateral Athirson cometeu três faltas violentas na primeira etapa e nem sequer recebeu advertência. Depois do intervalo, o meia Fábio Baiano deu um pontapé sem bola no lateral Anderson Lopes. Foi punido apenas com cartão amarelo. Quando o Rubro-Negro resolveu jogar futebol, conseguiu produzir algo. Athirson deixou de lado as faltas para chutar forte, aos 6 do segundo tempo, de fora da área, e assim abrir o placar. Aos 27, Fernando Baiano recebeu ótimo passe de Athirson, driblou o marcador, e ampliou. Com a partida praticamente decidida a favor do Flamengo, Calábria passou a agir com rigor contra o líder do campeonato. Mostrou cartão amarelo para o goleiro Júlio César, por demora na reposição de bola, expulsou Fábio Baiano, após outra falta desproposital, e inverteu algumas faltas, beneficiando o Madureira. A equipe suburbana descontou aos 41 minutos, por meio de Sorato. Mas não havia mais tempo para uma reação. O Flamengo soma agora 21 pontos na Taça Guanabara e o Madureira, com oito, corre risco de rebaixamento. No outro jogo desta quarta-feira à tarde, a Cabofriense derrotou o Bangu, por 1 a 0, com um gol de Fábio. Ficha Técnica: Madureira: Cleber; Alex Silva (Barbosa), Paulo César, Marcelo e Anderson Lopes; Anderson do Ó (Léo Santos), Da Silva, Rogério (Franco) e Adriano; Sorato e Josafá. Técnico: Brasília. Flamengo: Júlio César; Alessandro (Fabiano Cabral), Fernando, André Bahia e Athirson; Jorginho, André Gomes, Fábio Baiano e Felipe; Zé Carlos (Felipe Melo) e Fernando Baiano. Técnico: Evaristo de Macedo. Juiz: Fábio Dornellas Calábria. Cartão amarelo: Marcelo, Sorato, Júlio César, Fábio Baiano, Alessandro e Fernando. Cartão vermelho: Fábio Baiano. Local: Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira.