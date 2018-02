Juiz confessa manipulação em 2 jogos O árbitro Edílson Pereira de Carvalho confessou nesta sexta-feira - em depoimento à comissão instituída pela Tribunal de Justiça de Desportiva (TJD) de Sâo Paulo - que tentou manipular dois jogos do Paulistão-20005. O árbitro reafirmou que teve a intenção de fraudar o resultado na vitória do América sobre o Palmeiras por 4 a 1 e, na vitória do Corinthians sobre o Guarani por 2 a 0. A Comissão - formada pelos ex-árbitros Sidrack Marinho, Silas Santana e o auxiliar Teodoro Castrolino - ouviu ainda que Edílson recebeu dinheiro para tentar influir nos resultados. A comissão reviu os dois jogos, mas segundo Sidrack não ficou caracterizado que Edílson conseguir mudar os resultados. ?No jogo entre América e Palmeiras ele teve uma atuação desastrosa. Deu pênaltis inexistentes para os dois lados, fez marcações erradas de faltas, mostrou cartões vermelhos quando não era a decisão mais adequada. Mas não deixou para nós da comissão, a impressão que tenha manipulado?, disse Sidrack. Os ex-ábritros farão agora um relatório sobre o depoimento desta sexta-feira e as irregularidades observadas nas partidas. O documento será encaminhado ao TJD e servirá como base numa decisão sobre a anulação ou não das partidas. O Paulistão-05 tem 22 jogos sob suspeita - 12 apitados por Edílson e mais 10 por Paulo José Danelon - que também confessou participar do esquema de manipulação de resultados. Ao contrário do que fez o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) - que anulou os 11 jogos apitados por Edílson no Campeonato Brasileiro - o tribunal paulista decidiu analisar cada um dos jogos para só depois tomar uma decisão.