Juiz confirma uso de doping na Juventus O juiz Giuseppe Casalbore, do Tribunal de Turim, na Itália, entregou nesta quinta-feira as motivações da sentença, proferida em novembro passado, em que condenou o chefe do departamento médico da Juventus, Riccardo Agricola, a 1 ano e 10 meses de prisão por fraude esportivva e administração de medicamentos de forma perigosa para a saúde. No documento, o juiz afirma que a substância dopante eritropoietina (EPO) foi ministrada aos jogadores do Juve. No documento de 300 páginas entregue nesta quinta-feira ao Tribunal de Turim, o juiz Casalbore explica os motivos nos quais baseou sua sentença - além da condenação de Agricola, ele absolveu o administrador da Juventus, Antonio Giraudo, por não comprovar sua participação no caso. Ele diz que o médico recorreu a todos os recursos possíveis para obter melhora no rendimento dos jogadores, inclusive a EPO. A Juventus estava sendo investigada há alguns anos, desde as declarações do técnico Zdenek Zeman que levantaram a suspeita do uso de doping. As irregularidades teriam acontecido de 94 a 98 no clube de Turim. Ainda segundo as considerações do juiz, alguns jogadores mentiram claramente nos depoimentos que deram, para ajudar o médico da Juventus. Por isso, correm risco de serem julgados por falso testemunho. Um dos nomes citados é o de Moreno Torricelli: "Seu comportamento incorreto impõe uma posterior investigação judicial". Tacchinardi também é mencionado por ter dado ?falsas declarações? sobre a natureza de um problema físico. Até o testemunho do atacante brasileiro Amoroso é citado pelo juiz Casalbore, que pede que a Procuradoria de Turim faça uma investigação sobre todos esses casos.