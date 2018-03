Juiz da final da Eurocopa, Clattenburg troca futebol inglês pela Arábia Saudita

Mark Clattenburg, que apitou alguns dos principais jogos do futebol mundial em 2016, decidiu deixar a elite do futebol da Inglaterra para trabalhar na Arábia Saudita. A organização inglesa de arbitragem anunciou nesta quinta-feira a saída de Clattenburg, sem especificar qual será a função que ele assumirá no país árabe.

Ex-árbitro na Inglaterra, Howard Webb foi diretor da Federação de Futebol da Arábia Saudita, mas na última semana acabou sendo contratado pela Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, para liderar o desenvolvimento da tecnologia de vídeo para auxiliar os juízes.

Clattenburg, cuja data em que deixará o futebol inglês não foi revelada, já havia indicado no fim do ano passado a possibilidade de sair do seu país, ao declarar que gostaria de trabalhar fora da Inglaterra em entrevista à agência de notícias The Associated Press - naquele momento, porém, os rumores eram de uma transferência para o futebol chinês.

O árbitro, de 41 anos, apitou em 2016 as finais da Eurocopa, da Liga dos Campeões da Europa e da Copa da Inglaterra. Outro jogo importante em que Clattenburg trabalhou foi a decisão do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.