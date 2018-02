Juiz de River x Boca está escondido O árbitro Héctor Baldassi, escalado para apitar o clássico entre Boca Juniors e River Plate, nesta quinta-feira, pelas semifinais da Taça Libertadores, no Estádio Monumental, do River, está isolado desde sexta-feira em uma casa de campo de localização não revelada, em busca de tranqüilidade às vésperas de um jogo cada vez mais quente, à medida em que se aproxima. O ?superclássico? sempre causa celeuma, mas esse é o assunto principal da Argentina há dias. No primeiro jogo, quinta-feira, em seu estádio, o Boca venceu por 1 a 0, gol de cabeça do zagueiro Schiavi. A partida foi tumultuada, com as expulsões de Gallardo e Garcé, do River, e Cascini, do Boca. Foi um jogo muito violento e mostrou que a estratégia de não permitir a presença de torcedores do River no campo do Boca foi ineficiente. Nesta quinta, é a vez de os fanáticos pelo Boca assistirem à partida pela televisão. O classificado enfrenta o vencedor de São Paulo e Once Caldas. O SporTV mostra a partida para o Brasil, a partir das 21 horas.