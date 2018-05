Juiz De Sanctis é afastado do caso Corinthians/MSI

A 2.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região afastou o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, do processo envolvendo o Corinthians e o fundo de investimentos MSI por considerá-lo suspeito.

O pedido de afastamento foi feito pelos advogados Roberto Podval e Alberto Toron, de Kia Joorabichian e Boris Berezovski, responsáveis pelo MSI - eles são acusados de crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha pelo Ministério Público Federal.

"Baseado nos atos do próprio juiz, entendemos que ele foi parcial ao conduzir o caso", disse Podval. Segundo ele, durante o processo, De Sanctis aplicou multas de R$ 37 mil contra Podval e Toron logo que os advogados entraram com pedidos para afastar o juiz por suspeição. De Sanctis avaliou que os advogados agiram com má-fé para tumultuar o caso.

Podval explicou que o mérito da questão ainda será julgado. "Foi um pedido nosso, aceito pelo TRF liminarmente. Ele está afastado até que o mérito seja julgado."

O MSI investiu no Corinthians entre os anos de 2004 e 2007. Os problemas colhidos com a parceria foram essenciais para a queda de Alberto Dualib no cargo de presidente.