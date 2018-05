Juiz deve decidir nesta quinta sobre denúncia contra Neymar

O juiz Mateus Castelo Branco, da 5.ª Vara de Santos, deve dar um parecer sobre a denúncia de sonegação fiscal e falsidade ideológica contra Neymar durante o período em que defendeu o Santos e na transação para o Barcelona até o fim da semana, provavelmente ainda hoje. Fontes ligadas ao juiz afirmam que ele quer apresentar sua posição o quanto antes. Ontem, advogados de Neymar apresentaram um pedido para que a Justiça não aceite a denúncia alegando que os processos administrativos ainda estão em andamento na Receita Federal.

A denúncia apresentada pelo MPF, realizada em parceria com a Receita Federal, que realizou uma devassa em mais de 30 contratos ao longo de dois anos, afirma que o pai de Neymar teria cometido 21 crimes de sonegação e outros 12 por falsidade ideológica. Além disso, Neymar, Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, e Josep Bartomeu, atual dirigente do clube, teriam cometido seis crimes de falsidade e outros três por sonegação.

Se o juiz rejeitar a denúncia e não transformar em réus Neymar, o pai e os dirigentes, o órgão já adiantou que vai recorrer. A mãe de Neymar, Nadine, não foi incluída no processo, pois não tinha conhecimento das atividades das empresas.

Independentemente da análise do juiz, Neymar deverá ter outros problemas com a Justiça brasileira. Existem investigações em curso sobre novos casos de falsidade ideológica, que não foram alvo da primeira denúncia.

Essa nova denúncia se relaciona com divergências de assinatura de Neymar em documentos com o Santos, como o primeiro contrato que ele assinou com o clube, no momento de sua profissionalização, além de outros contratos com o clube. O órgão não divulgou mais informações, porque a investigação ainda está em curso. A denúncia, que está na mesa do juiz de Santos, virou uma guerra de bastidores. Depois que os advogados de Neymar pediram a rejeição da denúncia, o MPF respondeu à petição, para dar continuidade à ação.

A outra investigação sobre a transferência de Neymar, conduzida em Madri, pela Justiça espanhola, já preocupa o Barcelona. De acordo com a imprensa local, o Barça cogita propor um acordo ao Grupo DIS, detentor de 40% dos direitos econômicos de Neymar quando ele atuava pelo Santos e responsável pela ação na Espanha, para tentar encerrar o caso. Fontes da DIS afirmam que essa eventual proposta de acordo ainda não chegou ao Brasil. O processo espanhol investiga fraude e corrupção na transferência do jogador.