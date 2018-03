Juiz erra e Palmeiras empata em Goiás O Palmeiras voltou a não empolgar a torcida, mas saiu de Goiânia com um empate por 1 a 1 diante do Goiás, na noite desta quarta-feira, pela Copa do Brasil. Ao time do técnico Jair Picerni basta um empate sem gols na partida de volta, dia 5 de maio no Palestra, para garantir uma vaga nas quartas-de-final. Antes disso, a equipe disputará quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro, inclusive o clássico com o Corinthians ? a estréia será dia 21, contra o Atlético Mineiro, também em São Paulo. ?Poderíamos ter atacado mais no segundo tempo quando ficamos com um homem a mais (Rodrigo foi expulso aos 30 minutos). Mas o resultado não pode ser considerado ruim?, resumiu Magrão O time demonstrou que ainda se ressente dos efeitos da eliminação do Campeonato Paulista. Embora tenha reincorporado o espírito guerreiro característico da Série B de 2003, ficou nítido o descontrole de alguns jogadores principalmente no momento de criar lances que pudessem resultar em gols. E também faltou organização para sair jogando. Os laterais Baiano e Lúcio evidenciaram essa deficiência. Mesmo buscando constantemente o ataque, não fizeram nenhuma boa jogada. O jogo, bem disputado, não teve grandes momentos de emoção. Pedrinho quase abriu o placar aos quatro minutos, chutando de fora da área por cima do gol. Isolados, Vágner Love e Muñoz foram pouco acionados. Diego Souza, que reconquistou a posição de Elson na noite de terça-feira, mostrou que seu condicionamento físico está melhor em relação às últimas vezes em que entrou em campo. Mas tecnicamente não foi bem. O Goiás, que foi eliminado do Campeonato Goiano pelo modesto Crac de Catalão, entrou em campo com muito espírito de luta. Teve em Paulo Baier, que quase foi contratado pelo Palmeiras ano passado quando era lateral-direito do Criciúma, seu principal jogador de criação no meio-de-campo. Na primeira vez que chegou à área, o Goiás abriu o placar. Aos 19 minutos, Rodrigo recebeu de Alex e, aproveitando-se de um escorregão de Baiano, chutou cruzado. Inferiorizado no placar, o Palmeiras se tornou mais ofensivo. Mas a falta de sintonia entre o meio-de-campo e o ataque era clara. Vágner Love se movimentava inutilmente. Mas foi recompensado por um erro do bandeirinha Filomeno dos Santos, que ignorou um impedimento claro após um lançamento da intermediária. O atacante dominou a bola na área, driblou André e bateu no canto esquerdo de Harlei: 1 a 1. A partida seguiu arrastada no segundo tempo. Aparentemente conformados com o resultado, os dois times pouco arriscaram. A torcida só vibrou em lances esporádicos, criados mais por obra da capacidade técnica de alguns jogadores. Aos 13 minutos, Vágner Love colocou Baiano na cara do gol, mas o chute saiu errado. Foi o único bom lance criado pelo Palmeiras. Quando o Goiás buscava o gol da vitória, o árbitro amazonense Washington José Alves Souza cometeu um segundo erro grave em prejuízo do Goiás. Rodrigo invadiu a área e no momento em que ia concluir para o gol, à frente do goleiro Marcos, foi calçado por um zagueiro do Palmeiras. O árbitro considerou que ele simulou uma falta e, como tinha cartão amarelo, acabou sendo expulso. A partir daí, os dois times se mostraram satisfeitos com o resultado. O vencedor de Palmeiras e Goiás enfrenta o ganhador de Guarani e Santo André, que em Campinas, também empataram por 1 a 1.