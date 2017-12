Juiz faz publicidade e é suspenso O árbitro Pierluigi Collina, que assinou um contrato de publicidade de aproximadamente um milhão de euros com a Opel, não poderá apitar os jogos da Liga Italiana enquanto não cancelar seu acordo com a montadora de automóveis, a mesma patrocinadora do Milan. A decisão de suspender Collina foi tomada pelo presidente da Federação Italiana de Futebol, seus principais colaboradores e o titular da Associação Italiana de Árbitros. Os clubes já haviam avisado que não jogariam se Collina fosse o árbitro do jogo.