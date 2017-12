Juiz "foge" da seleção brasileira O juiz da partida entre Uruguai e Brasil, o escocês Hugh Dallas, tinha reserva no mesmo hotel da seleção brasileira. Ao chegar ao local, depois de uma cansativa viagem de seu país, achou prudente não dividir o mesmo espaço com os atletas brasileiros. Seguiu, então, para um hotel no bairro Carrasco. Quando a bagagem já estava no quarto, foi informado de que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, estava no local. Dallas cancelou seu check in novamente e saiu pela noite de Montevidéu à procura de um outro lugar para dormir.