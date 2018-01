Juiz francês deve intimar Ronaldinho Um sistema nebuloso montado pelo Paris Saint Germain, um dos principais clubes da primeira divisão francesa, permitiu, durante anos o pagamento de super salários a seus principais jogadores, entre eles a sua ex - grande estrela, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O jogador e seu irmão Roberto Assis poderão ser chamados pelo juiz para prestar declarações. Rumores sobre irregularidades ocorridas quando da contratação do jogador já haviam circulado pela imprensa européia, mas agora foi um antigo diretor financeiro do clube, Rodolphe Albert, demitido há alguns meses, quem tudo revelou ao juiz Van Ruymbeke, responsável pelas investigações sobre complementos de salários pagos a jogadores profissionais. Outro envolvido é o grupo fabricante de equipamentos esportivos Nike que assumiu a responsabilidade pelo pagamento de alguns dos jogadores contratados. Segundo estimativa feita pelo juiz, cerca de 28 milhões de euros teriam escapado ao controle do fisco francês. Além de Ronaldinho, outros jogadores estrangeiros se beneficiaram desse sistema , entre eles o nigeriano Okocha, mas também os argentinos Gabriel Heinze e Pochetino, o sérvio Branco Boskovic, além de um outro brasileiro, André Luis, quando de sua rápida passagem pelo clube francês. No caso de Boskovic, sua contratação chegou a ser negociada por 1,5 milhão de euros com o Guinguand, mas acabou sendo vendido três dias após pelo dobro, 3 milhões de euros ao PSG, sem que ninguém tenha explicado porque o preço foi multiplicado por dois em apenas algumas horas. O caso Ronaldinho difere dos demais, talvez o mais complexo, pois uma parte do salário do jogador foi paga a uma fundação criada na Holanda, mas o dinheiro depositado num banco na Suíça, numa conta aberta em nome de seu irmão e empresário, Roberto Assis. O pagamento foi no valor de 15 milhões de euros. Já o caso de André Luis, também contratado pela Nike Europeans Operations, o jogador recebeu duas parcelas no valor de 305 mil euros cada uma, tendo sido representado pela empresa World Soccer Management, com sede em Londres. Nesta quinta-feira, os antigos dirigentes do PSG , seu presidente e diretor de futebol, negavam-se a fornecer explicações sobre esses casos. Já o grupo Nike, através de sua diretora de comunicação, Sophie Camoun, afirma que toda a documentação sobre esses contratos foi entregue ao magistrado que se ocupa do caso.