Juiz garante liminar contra eleição da CBF O juiz titular da 8ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), Jair José Varão Pinto Júnior, disse nesta quinta-feira que, no seu entendimento e no ?entendimento da lei?, a liminar concedida por ele, na noite da última terça-feira, que invalidaria a eleição na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), só poderia ser cassada mediante um recurso impetrado na Justiça mineira. O juiz, que estava de plantão na 10ª Vara Cível do TJ-MG, concedeu liminar a uma ação popular ajuizada pelo empresário Itamar Vasconcelos Dias, que é sócio do Atlético-MG e estava inscrito como vice-presidente na chapa de oposição a Ricardo Teixeira - reeleito para mais uma mandato de quatro anos à frente da entidade. Pinto Júnior disse que não tinha informações sobre uma outra liminar concedida pela Justiça do Rio de Janeiro, que teria garantido a realização do pleito, como afirmava o diretor jurídico da CBF, Carlos Eugênio Lopes. ?Por enquanto, não veio nada para mim?, afirmou o juiz. ?Eu estou aguardando o encaminhamento técnico?. O magistrado também não soube dizer se os integrantes da confederação citados no processo haviam sido comunicados de sua decisão antes da eleição. ?No meu entendimento, pela decisão que dei, caso ela tenha sido informada a eles antes, a eleição é nula?. A assessoria de imprensa do Fórum Lafayette informou que, até o início da tarde de ontem, nenhum recurso contra a decisão da 10ª Vara Cível havia sido impetrado no TJ-MG. ?FARRA? - Em entrevista à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Itamar Vasconcelos sustentava que a eleição não tinha validade. ?Aquilo (a eleição) foi apenas um casamento de festa de quadrilha do interior. O senhor Ricardo Teixeira só gastou dinheiro à toa com a farra?. Vasconcelos, que pretende concorrer à eleição do Atlético-MG, marcada para dezembro, disse que ajuizou a ação popular em homenagem ao ex-presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Kalil, que recentemente se desligou do clube mineiro. ?Ele foi um dos homens mais perseguidos por esse grupo?.