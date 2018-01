Juiz investiga mortalidade no futebol A taxa de mortalidade dos futebolistas profissionais italianos é superior à da população, revela amplo estudo epidemiológico efetuado pelo juiz de instrução, Raffaele Guariniello, que há anos trabalha nos processos sobre a dopagem no "calcio". O magistrado teve a atenção despertada pelo número excessivo de mortes de jogadores causando verdadeira psicose nos meios do futebol, principalmente após a morte de antigo jogador do Genoa, Gianluca Signorini, em novembro de 2002. Sua morte, causada por esclerose lateral amiotrópica, fez o juiz aprofundar sua pesquisa envolvendo 24 mil jogadores profissionais que atuaram na Itália de 1960 até hoje. Outras mortes aumentaram as suspeitas sobre as conseqüências do doping no futebol italiano. Gianluca Signorini, que atuou também no Parma e na Roma, perdeu a voz em maio de 2001. Comunicava-se por meio de computador. Depois de três anos de sofrimento, Signorini morreu aos 42 anos, vítima da doença também chamada síndrome de Lou Gehrig, referência ao jogador de beisebol norte-americano, o primeiro atleta vítima desse mal. Ele degenera progressivamente a massa muscular, mas o cérebro permanece lúcido até os instantes finais de vida. Antes dele, Guido Vincenzi, da Sampdoria, Giorgio Rognoni, do Milan, e Bruno Beatrice tiveram o mesmo destino. Quando apurava denúncias públicas contra a Juventus, o juiz Raffaelle Guariniello decidiu lançar essa pesquisa epidemiológica, intrigado pela morte de Andrea Fortunato, jogador da Juventus, em 1997, vítima de leucemia. Ele se dirigiu à empresa Panini, célebre por seus álbuns de figurinhas, onde pôde recuperar a ficha técnica dos jogadores das séries A, B e C, a partir do início da década de 60. Dos 400 casos de jogadores mortos a partir de 1960, pelo menos 70 casos são altamente suspeitos, segundo afirma o juiz. Ele chega a admitir a hipótese de 47 homicídios involuntários de 1970 até hoje, sendo que o número de vítimas de câncer é duas vezes superior a da população normal. No caso de esclerose lateral amiotrópica, segundo ainda o juiz Guariniello, a probabilidade era de apenas mais um caso, mas o resultado foi surpreendente e trágico, pois 45 jogadores foram atingidos pela doença, e 13 já morreram.