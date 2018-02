"Juiz ladrão", dizem jornais ingleses Depois de certa violência após a partida, com alguns quebra-quebras, garrafas jogadas, fruto de bebedeira comuns nos pubs londrinos, com rápida e enérgica ação da polícia, a torcida inglesa nesta sexta-feira parecia mais conformada com a eliminação na Eurocopa para Portugal. As bandeiras continuavam tremulando nos carros e mantinham-se nas janelas das casas, vitrines de lojas e até mesmo nas roupas das pessoas. Os torcedores pareciam mais conformados, pois não se culpou o time, que teria feito seu papel. Se a torcida parecia estar conformada, os jornais ingleses foram duros nas críticas. Não pouparam o juiz suíço, Urs Meier, acusado de ladrão em quase todas as manchetes. O The Sun o chamou de "Banqueiro Suíço", o Daily Express foi bem direto "Inglaterra roubada pelo juiz" e ainda lembra o que aconteceu com o gol de mão de Maradona, durante a Copa do Mundo. O Daily Mail fala da agonia dos ingleses, mais uma vez perdendo um jogo na decisão dos pênaltis. O Mail publica uma matéria bastante rebuscada em que mostra várias ações de Urs Meier. Define como juiz mal intencionado, lembra que é da Suíça, país que perdeu da Inglaterra por 3 a 0, e ainda diz que ele foi o mesmo árbitro que em 2000 tirou os ingleses da Eurocopa, na partida diante da Romênia. O Express publica série de fotos dando como válido o gol anulado de Campbell e num acentuado estado crítico não poupa sequer o ídolo Beckham. Embora tenha mostrado fotos bem detalhadas da grama fofa na marca do pênalti, diz: "Beckham colocou a Inglaterra fora ao errar o pênalti...então as coisas foram de mal a pior na Eurocopa de 2004."