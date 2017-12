Juiz proíbe Boca de negociar atletas O Boca Juniors está proibido de vender ou contratar jogadores, por causa de um embargo judicial em suas contas bancárias. A medida foi tomada pelo juiz Jorge Blake, nesta segunda-feira, em Buenos Aires, para garantir o pagamento de uma dívida de cerca de US$ 3 milhões que o clube argentino tem com o atacante Claudio Paul Caniggia. Caniggia ganhou um processo trabalhista que mantinha com o Boca desde 1999. Por isso, o clube lhe deve US$ 2.459.469,00 de salários atrasados e mais US$ 800 mil por ?lucro cessante e danos morais?. Atualmente, o atacante está no Glasgow Rangers, da Escócia.