Juiz suspeito é afastado do caso Corinthians/MSI A 2.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região afastou nesta terça-feira o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, do processo envolvendo o Corinthians e o fundo de investimentos MSI por considerá-lo suspeito.