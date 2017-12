Juiz vai parar no hospital na Grécia O árbitro do clássico grego Panathinaikos x Olimpiakos, neste domingo, no estádio Apostolos Nikolaidis, de Atenas, foi hospitalizado após ser agredido. Makis Efthymiadis foi chutado por torcedores que invadiram o campo ao término do jogo, empatado por 1 a 1, e ficou gravemente ferido. Dirigentes e torcedores das equipes também se enfrentaram no fim da partida ? alguns deram entrada no hospital com ferimentos leves.