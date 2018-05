Juíza abre caminho para volta de Benzema à seleção da França

A juíza de instrução no caso de chantagem que afeta diretamente a seleção francesa anulou nesta quinta-feira a determinação que impedia Karim Benzema de se encontrar com Mathieu Valbuena. A decisão pode ser considerada uma vitória do centroavante e deve lhe dar esperanças de defender a seleção da França na Eurocopa.

O atacante do Real Madrid está enfrentando acusações preliminares de conspiração para chantagem relativa a um golpe de extorsão com um vídeo de sexo envolvendo Valbuena, seu companheiro na seleção francesa. Um vídeo íntimo de conteúdo sexual do meia do Lyon e da seleção da França lhe foi subtraído. A partir daí, chantageadores lhe pediram dinheiro e teriam utilizado Benzema como intermediário.

Benzema pode se encontrar com Valbuena, mas continua proibido de entrar em contato com outras pessoas que também receberam acusações preliminares no caso. A promotoria apelou contra a decisão e o seu recurso foi marcado para ser avaliado em 4 de março.

As acusações preliminares no direito francês significam que os magistrados têm fortes razões para acreditar que um crime foi cometido e permitem dar mais tempo para quer as investigações sejam mais aprofundadas.

Benzema foi suspenso da seleção até que o caso seja resolvido, o que significa que ele poderia perder a Eurocopa deste ano, que será realizada exatamente na França, a partir de 10 de junho. Assim, restaria a possibilidade da federação cancelar esse afastamento para que o atacante do Real Madrid pudesse voltar a atuar na seleção, inclusive ao lado de Valbuena, desde que ambos fossem convocados pelo técnico Didier Deschamps.