Juíza libera presidente da Mancha A polícia continuará no encalço de Jânio Carvalho dos Santos, presidente da Mancha Alviverde, apesar dele ser solto na noite de quinta-feira, graças a um alvará expedido pela juíza Silvia Maria Facchina Sposito Martines, da 5ª Vara do Júri. "Ele terá de ser um santinho daqui para frente. Mas qualquer atitude dele, como exercer pressão contra alguma das testemunhas, poderá ser usada para ele ser preso novamente", avisa Ítalo Miranda Júnior, delegado-titular do 13º Distrito Policial (Casa Verde). Jânio e outros dois torcedores palmeirenses haviam sido presos na semana passada, acusados pela morte do torcedor corintiano Marcos Gabriel Cardoso Soares, de 16 anos, no começo de maio. O delegado se mostrou surpreso com a decisão da juíza, a mesma que havia concedido o pedido de prisão temporária na semana passada. "Talvez ela tenha expedido o alvará por não ter tido tempo suficiente para ler todo o inquérito - com mais de 200 páginas. Nada impede que ela revogue essa decisão", amenizou. Edmílson José da Silva e Alessandro Almeida Borges Ferreira tiveram prisão preventiva decretada nesta sexta-feira e seguem no 13º Distrito Policial, aguardando transferência para outra cadeia da Zona Norte de São Paulo. "Estou esperando abrir vaga em qualquer delegacia da região. Até segunda-feira, eles já terão sido transferidos", disse o delegado. Jânio não apareceu nesta sexta-feira na sede da torcida organizada, na Barra Funda. Também desligou o celular e evitou dar entrevistas. Ele era o mais revoltado ao se apresentar e ser surpreendido com a detenção, no início da semana passada. "Não pode ?catar? uma pessoa assim e prender como se fosse um bode expiatório", protestou, na oportunidade. A mesma juíza que expediu o alvará de soltura para o presidente da Mancha, acatou o pedido de prisão preventiva para os torcedores que ficaram detidos no 77º DP (Santa Cecília). O alvará de soltura concedido a Jãnio também surpreendeu o promotor público Fernando Capez, que lutou pela extinção das organizadas há alguns anos. "Não podemos tomar nenhuma conclusão precipitada. O Jânio estava na quadra e existem policiais que podem provar isso. Mas não é por isso que ele é um santo. Também não podemos transformar esse caso em uma ?Escola Base?. A Mancha contribuiu para a identificação de possíveis responsáveis pela morte do torcedor", afirmou o promotor. A polícia ainda corre atrás de outros envolvidos na confusão. Na próxima semana, mais dois acusados deverão ser apresentados. Porém, a identificação e localização dos suspeitos está prejudicada. "Estamos fazendo diversas buscas mas os locais são de difícil acesso. Temos uma testemunha que está nos guiando e ainda não temos os nomes desses suspeitos. Só posso adiantar que eles não moram na capital", revelou o delegado, que acredita que pelo menos outros dez palmeirenses participaram da morte de Marcos Gabriel.