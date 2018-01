Juíza não libera o atacante Rafinha A crise continua grande, mas aos poucos a Portuguesa começa a ter o que comemorar. Depois das duas vitórias da equipe no Campeonato Paulista, agora quem vibra são os advogados do clube. Na segunda-feira à noite, a juíza Olivia Pedro Rodrigues, da 20.ª Vara do Trabalho, negou o pedido de quebra de vínculo entre o jogador Rafinha e a Lusa. Através da advogada Gislaine Nunes, o atleta requisitava liminar de liberação do clube, alegando atraso de pagamentos e o não recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A juíza sequer pediu para ouvir a outra parte envolvida no processo (a Portuguesa). Alegou que no processo apresentado pelo jogador não havia requisitos necessários para a concessão de liminar. Com o resultado, Rafinha, então, deveria retornar para o Canindé. Deveria. O pedido foi negado em primeira instância e Gislaine Nunes entrou com mandado de segurança. Acredita que em mais alguns dias conseguirá a liminar. "Vou lutar até o fim", afirmou a advogada. "Acredito que amanhã, ou mais tardar quinta-feira, obteremos o resultado positivo," concluiu. A Justiça já havia negado o pedido de liminar do jogador Jorginho - os advogados também entraram com mandado de segurança. Por enquanto, esta foi a primeira vitória da Lusa nos tribunais, pois já havia perdido Marcus Vinícius, Rafael Monteiro, Iotte, Bosco e Ricardo Oliveira.