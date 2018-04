Juiza nega liminar ao Santo André A juíza substituta da 2a Vara Federal de Santo André, Valéria Cabas Franco, negou a liminar que reivindicava a devolução de 12 pontos para o Santo André. A liminar foi impetrada pelo torcedor e candidato a vereador na cidade, Dárcio Caselli , que se sentiu lesado no seu direito de consumidor. O Santo André perdeu 12 pontos por ter usado os jogadores Valdir e Osmar nas duas primeiras partidas da Série B: no empate sem gols com o Paulista e na derrota por 3 a 1 para o Avaí. O advogado do torcedor, Pedro Bottallo, disse que na segunda-feira estará entrando com um agravo junto o Tribunal de Justiça de São Paulo. "Não vamos deixar isso ficar assim. Muitos juizes não têm conhecimento sobre este assunto. Vamos impetrar um agravo na segunda e esperamos que até quarta-feira saia uma liminar favorável", disse o advogado. Bottallo faz parte da Comissão de Direito Desportivo de Santo André da OAB, que está representando o torcedor. Por estar entrando na Justiça Comum, o torcedor pode estar prejudicando o próprio clube. Caso ele ganhe liminar, agora no Tribunal de Justiça, e o Santo André quiser que ela prevaleça, o clube pode ser excluído de todas as competições organizadas pela CB F, por ter entrado na Justiça Comum. Na 13º colocação, com 29 pontos, o Santo André parte em busca do milagre para se classificar. Para isso, precisa vencer o Santa Cruz, em Recife, sábado, às 16 horas. Além da vitória, o Ramalhão torce para as derrotas da Portuguesa, do Ceará, do Caxias e do Paulista. Se não tivesse perdido os 12 pontos no STJD, por escalação irregular de dois jogadores, o time estaria na quarta colocação, com 41 pontos. Neste sábado, o campeão da Copa do Brasil encerra sua participação, em Recife, contra o Santa Cruz, com apenas chances matemáticas. Precisa vencer e torcer contra tropeços de todos os demais concorrentes à uma das oito vagas.