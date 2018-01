Juíza suspende eleição na federação do Rio A eleição para a presidência da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Fferj), programada para 3 de julho, foi suspensa pela juíza Françoise Picot, da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça. Ela concedeu nesta quarta-feira liminar solicitada pelo advogado Hélio Barros, em nome do candidato de oposição, o ex-presidente do São Cristóvão e ex-deputado federal Paulo de Almeida. Este acusa o candidato à reeleição, o presidente licenciado da Fferj, Eduardo Viana, de promover fraudes no processo eleitoral. Em entrevista à tarde, Paulo de Almeida apresentou cópia do Artigo 59 do Estatuto da Fferj, que versa sobre as condições exigidas para a filiação de ligas e clubes amadores e profissionais à federação. O artigo lista mais de 20 itens e, de acordo com Paulo de Almeida, a maioria das ligas e clubes não segue a ?cartilha". A juíza deu prazo de cinco dias para que a federação apresente à Justiça a documentação legal que possibilite a essas ligas e clubes o poder de voto. ?Esta ação visa a estancar o processo eleitoral para apurar as irregularidades e estabelecer um colérgio eleitoral justo", disse Hélio Barros. De acordo com o advogado, se os documentos não forem apresentados, a juíza pode expedir um mandado de busca e apreensão e um ofício de crime por desobediência à federação. Nesta quinta-feira, o Ministério Público do Estado vai instaurar inquérito para apurar denúncias de irregularidades na eleição da Fferj.