Juíza suspende registro de Luis Mário A juíza da 7ª Vara Cível de São Paulo, Gabriela Fragoso Costa, determinou nesta sexta-feira a suspensão do registro do atacante Luis Mário na CBF e o contrato do jogador com o Grêmio. Caso a ordem seja desobedecida, o jogador, o time gaúcho e a CBF, deverão pagar, cada um, indenização de R$ 840 mil à equipe do Corinthians. O atleta também poderia ser preso no caso de contrariar a decisão judicial. A determinação está relacionada à liminar que o Corinthians conseguiu na Justiça Comum e que impede o jogador de atuar em qualquer outro clube antes de resolver a "pendência" contratual com a equipe do Parque São Jorge.