Juízes: carma na vida de Luiz Estevão Carma, de acordo com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis, é a "lei de causa e efeito, que opera tanto no plano físico como no moral". Já na linguagem popular, carma é aquilo - ou aquele - que se configura em um problema constante e de solução quase impossível. Dizem também que todas as pessoas possuem um. A única diferença é que alguns o descobrem mais cedo, enquanto outros demoram um pouco mais. Leia mais no Estadão