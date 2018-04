?Juízes me perseguem?, diz palmeirense O volante Marcinho, do Palmeiras, está pendurado com dois amarelos. Mas isso não chega a ser grande novidade. O jogador é o segundo mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro, com 11 amarelos e um vermelho. Marcinho só não foi mais advertido que o atacante são-paulino Grafite, que tem 11 amarelos e dois vermelhos. São tantos cartões que o volante chega a pensar na ?teoria da conspiração?. "Só pode ser perseguição dos árbitros! Até quando eu pelo a bola, eu recebo cartão! Foi o que aconteceu nesse último jogo contra a Ponte", diz ele. "Ando sendo tão perseguido que, se acontece uma falta e o juiz não sabe para quem dar cartão, ele dá para mim. Até se eu estiver no banco eu sou advertido!" Marcinho reclama, mas também faz sua mea culpa. "Para falar a verdade, às vezes eu mereço mesmo um cartão. Afinal, não sou nem um pouco esquentadinho, né?", diz ele, ironizando e brincando com sua própria fama. A relação de Marcinho com os cartões é tão íntima que até a mãe e a esposa dele o cobram em cima. "Quando chego em casa, minha mulher (Roberta) vem me falar se o cartão foi justo ou não. E, antes dos jogos, minha mãe (Geni) me liga para dizer que eu devo tomar cuidado com os cartões..." No jogo contra o Cruzeiro, terça, Marcinho promete tomar cuidado para não levar o terceiro amarelo. "Não posso ficar de fora do jogo contra o Santos (no próximo domingo) de jeito nenhum".