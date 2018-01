Juízes mexicanos receberão salário Os juízes de futebol da primeira divisão do México receberão um salário mensal a partir de junho, quando começa a temporada nacional. De acordo com o projeto apresentado nesta sexta-feira pela Federação Mexicana, os árbitros ganharão 15 mil pesos (cerca de US$ 1500) por mês, além de uma bonificação de 10 mil pesos (US$ 1000) por cada partida apitada. Atualmente, os juízes recebiam cerca de US$ 800 por jogo. Com a média de quatro jogos apitados, um juiz deverá receber cerca de US$ 5 mil por mês.