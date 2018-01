Juízes paulistas ameaçam fazer greve Depois do Rio, agora é a vez dos árbitros de São Paulo ameaçarem fazer greve durante a disputa do Campeonato Estadual, que ainda nem começou. Nesta quinta-feira, o sindicato paulista, presidido por José Assis Aragão, contratou o advogado Luiz Roberto Leven Siano, o mesmo da causa dos juízes cariocas, para cobrar junto à TV Globo os direitos pelo uso da imagem dos seus profissionais. ?O sindicato dos árbitros de São Paulo me enviou a documentação nesta quinta-feira dando total apoio ao do Rio e solicitando meus serviços?, disse o advogado. ?Os árbitros têm direito pela Constituição Federal a receber os direitos de imagem. Agora, a minha orientação é a de que busquem um consenso com a emissora.? À noite, o sindicato do Rio, reunido em assembléia, resolveu dar o prazo de até o dia 5 de fevereiro para a TV Globo negociar com os sindicatos. Do contrário, uma nova assembléia neste dia decidirá pela greve ou a entrada na Justiça Comum para impedir a emissora de transmitir as competições estaduais. De acordo com o presidente da entidade carioca, Francisco Vitor, os paulistas estão de acordo com a medida, assim como os árbitros do Rio Grande do Sul, que resolveram aderir a causa. ?Agora, vamos buscar o entendimento com a Globo. Ela foi notificada oficialmente nesta quinta-feira à tarde?, disse o presidente do sindicato dos árbitros do Rio, lembrando que, além da emissora, a Globosat, a Globo Esportes (departamento responsável pelo Esporte da Globo), além de seu diretor Marcelo Campos Pinto também foram notificados. ?Não queremos brigar, mas buscar nossos direitos.?