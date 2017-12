Juízes proibidos de receberem presentes O presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Edson Rezende, foi taxativo e proibiu hoje que os juízes recebam presentes de clubes. A determinação ocorreu por causa do episódio descrito na súmula por Sálvio Spíndola (Fifa-SP), que após trabalhar na vitória do Flamengo sobre o Botafogo, no domingo, disse ter sido abordado por um dirigente que lhe ofereceu camisas do Rubro-Negro. ?Não é hábito, nem rotina os árbitros receberem presentes de clubes. E eles continuam com a orientação de não receber. Peço que os clubes não entendam a recusa como má educação. E também solicito que não ofereçam?, disse Rezende. ?A recomendação de recusar presentes existe no próprio livro de regras.? De acordo com o presidente da Comissão de Arbitragem, Spíndola agiu corretamente ao recusar as quatro camisas ofertadas pelo Flamengo. Rezende disse compreender a atitude dos clubes que costumam presentear seus adversários com camisas ou flâmulas, mas rechaçou a hipótese de a benesse ser estendida aos juízes. O dirigente que tentou presentear o árbitro foi o supervisor de futebol do Flamengo, Isaías Tinoco. Mas, ele afirmou que somente levou as quatro camisas para o trio de arbitragem para atender a um pedido do delegado da partida, Elio Fernandes Campos Filho. ?Eu fui levar porque o delegado pediu. Se ele não pede, não tem camisa?, contou o supervisor de Futebol do Flamengo.