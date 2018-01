Parceiro de Gabriel Jesus, Dudu será julgado 10 de setembro

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF confirmou para a próxima quinta-feira, dia 10 de setembro, a data do novo julgamento do atacante Dudu. Mesmo com a nova data, Dudu estará em campo no domingo para enfrentar o Corinthians. Um efeito suspensivo conseguido pelos advogados do Palmeiras libera o atacante para atuar até a decisão em última instância.

Uma eventual decisão desfavorável pode interromper a boa fase do atacante. Nos últimos jogos, ele vem fazendo boa parceria com Gabriel Jesus. Os dois foram responsáveis pelos seis gols que a equipe marcou nos últimos três jogos.

Dudu foi denunciado por agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima, na final do Campeonato Paulista, contra o Santos, na Vila Belmiro, em maio. Depois de receber o cartão vermelho, o atleta deu um leve empurrão nas costas do juiz.

Denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Dudu foi punido com 180 dias. Nos outros dois julgamentos, o departamento jurídico do Verdão tentou desqualificar a denúncia para "ato hostil". Caso o atacante fosse julgado em outro artigo, a punição seria revertida para o número de jogos e seria cumprida somente no Campeonato Paulista do ano que vem.